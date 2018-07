24. Juli 2018, 18:59 Uhr Obersendling SPD will Sportpark freigeben

Die SPD im Rathaus will den früheren Siemenssportpark in Obersendling sofort für die Bürger freigeben. Die Stadt hat das Areal vor zwei Jahren dem Konzern abgekauft. Laut SPD-Fraktion arbeitet die Verwaltung seitdem an einem Konzept für die Sanierung und künftige Nutzung, das Grundstück liegt brach. Den Sozialdemokraten schwebt nun eine Zwischennutzung vor: Sie fordern in einem Antrag das Sportreferat auf, Teile des Parks unverzüglich zu öffnen. Diese könnten die Sportler schon nützen, während die Verwaltung weiter an ihren Plänen arbeite. Die stellvertretende Fraktionschefin Verena Dietl lässt erkennen, dass sie von der langen Schließung genervt ist. Der Kauf sei eine gute Sache gewesen, sagt sie, "jetzt muss die Stadtverwaltung aber auch dafür sorgen, dass der Sportpark so schnell wie möglich zugänglich gemacht wird."