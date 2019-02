18. Februar 2019, 18:21 Uhr Obersendling Soja-Alarm vor dem chinesischen Generalkonsulat

Wegen einer Pfütze aus Sojasoße sind in der Nacht auf Montag Polizei und Feuerwehr zum Chinesischen Generalkonsulat in Obersendling ausgerückt. Kurz nach zwei Uhr hatte ein Anrufer in der Notrufzentrale die Soja-Havarie vor dem Neubau des Konsulats an der Hofmannstraße gemeldet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren zwei Behälter mit je fünf Litern der fermentierten Würzsoße ausgelaufen. Die Feuerwehr säuberte daraufhin eine Fläche von 45 Quadratmetern von der Flüssigkeit. Wer sie verschüttet hat, ob es sich um einen Unfall handelte oder vielleicht um eine versteckte Botschaft, ist nicht bekannt. Nur so viel ist sicher: Eine Gefahr für die Bevölkerung hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.