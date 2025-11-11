Mit drastischen Ankündigungen versetzt ein neuer Eigentümer Mieter eines Hauses in Obersendling in Aufregung. Inzwischen wähnt das Wohnbauunternehmen die Probleme gelöst. Doch das Misstrauen bleibt. Bewohner sprechen von „Nebelstrategie“ und „Hinhaltetaktik“.

Es ist mittlerweile November, und die Gebäude in der Schaidlerstraße 1 bis 7 stehen immer noch. Dabei hätten sie längst abgerissen sein sollen und die Arbeiten für einen Neubau an gleicher Stelle begonnen haben. Zumindest hatte das der neue Eigentümer der Wohnanlage so angekündigt, Anfang dieses Jahres.