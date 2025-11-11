Es ist mittlerweile November, und die Gebäude in der Schaidlerstraße 1 bis 7 stehen immer noch. Dabei hätten sie längst abgerissen sein sollen und die Arbeiten für einen Neubau an gleicher Stelle begonnen haben. Zumindest hatte das der neue Eigentümer der Wohnanlage so angekündigt, Anfang dieses Jahres.
Angst vor Entmietung in ObersendlingWenn alle Wohnungen plötzlich „ersatzlos“ wegfallen sollen
Lesezeit: 5 Min.
Mit drastischen Ankündigungen versetzt ein neuer Eigentümer Mieter eines Hauses in Obersendling in Aufregung. Inzwischen wähnt das Wohnbauunternehmen die Probleme gelöst. Doch das Misstrauen bleibt. Bewohner sprechen von „Nebelstrategie“ und „Hinhaltetaktik“.
Von Joachim Mölter
Angebot des Studierendenwerks:Matratze auf schimmligem Boden – so sieht die Notunterkunft für Studierende in München aus
Wer zum Unistart keine Wohnung gefunden hat, kann beim Studierendenwerk unterkommen – in einem Gebäude, das abgerissen werden soll. Wie die jungen Leute dort hausen müssen.
