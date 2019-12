Bei einem Polizeieinsatz in einer staatlichen Asylunterkunft in Obersendling ist in der Nacht zum Donnerstag ein Beamter leicht verletzt worden. Die Polizei war wegen eines Streits zwischen mehreren Bewohnern gerufen worden, beim Eintreffen trafen die Polizisten jedoch nur zwei Frauen an, die sich stritten. Als sie deren Personalien aufnahmen, mischte sich ein bis dahin unbeteiligter 29-jähriger Bewohner der Unterkunft ein und ging laut Polizei "in bedrohlicherweise" auf die Beamten zu. Als die Polizisten ihn schließlich festnehmen wollten, leistete er nach Angaben des Präsidiums erheblichen Widerstand und biss einen 27-jährigen Beamten in den Oberarm. Die leichte Verletzung wurde ambulant im Krankenhaus versorgt. Der Täter ist nun wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.