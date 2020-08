Eine Stunde lang musste die Polizei am Freitagmittag die Boschetsrieder Straße in Obersendling abriegeln, weil in einem Lidl-Markt auf der Höhe der Hofmannstraße eine Substanz ausgetreten war, von der man zunächst nicht wusste, worum es sich handelt. Weil der Verdacht bestand, es könnte Gas sein, rückte die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen an. Die Einsatzkräfte stellten dann aber fest, dass lediglich ein Kältemittel aus einer defekten Kühlanlage ausgetreten war. Der Stoff sei "völlig ungefährlich", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.