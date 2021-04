Joint vor der Fahrstunde: Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 19-jährigen Fahrschüler aus dem Verkehr gezogen. Um 18.40 Uhr hielt eine Verkehrskontrolle in der Aidenbachstraße in Obersendling das Fahrschulauto an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten beim 19-Jährigen Hinweise auf Drogenkonsum. Der Fahrschüler gab daraufhin freiwillig eine Urinprobe ab, in der sich THC-Spuren fanden. Die Polizei erstattete Anzeige, entnahm dem Fahrschüler Blut und entließ den Auszubildenden anschließend wieder. Sein 53-jähriger Fahrlehrer übernahm das Steuer für den Rest der Fahrt. Auf den Fahrschüler kommt nun ein Bußgeld von 500 Euro zu. Die Fahrprüfung wird er vorerst nicht ablegen können.