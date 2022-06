Das Gebrauchtwarenhaus "Weißer Rabe" feiert an seinem Standort an der Drygalski-Allee offizielle Eröffnung. Die erste Bilanz nach dem Umzug fällt positiv aus.

Seine Türen geöffnet hat das Gebrauchtwarenhaus "Weißer Rabe" in Obersendling bereits im Januar, bei der offiziellen Einweihung konnte die Caritas deshalb nun schon eine erste, durchwegs positive Bilanz ziehen. Das Interesse an den Sammlerschätzen, an Möbeln, Kleidung, Porzellan, Spielwaren und Alltagsgegenständen ist demnach hoch - auch im neuen Domizil. "Soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gehen im Sozialkaufhaus Hand in Hand", sagte Caritasdirektor Hermann Sollfrank bei der Einweihung.

Münchner mit kleinem Einkommen profitieren ebenso wie die Umwelt, denn gebrauchte Waren bleiben länger im Nutzungskreislauf. Obendrein bekommen Menschen mit Behinderung eine Chance, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt, seit 1984 durch die Stadt München gefördert und unterstützt vom Jobcenter, der "Aktion Mensch", dem Bezirk und dem Inklusionsamt Oberbayern, bietet benachteiligten Menschen auf dem Arbeitsmarkt eine Perspektive.

Am alten Standort an der Bavariastraße war der Mietvertrag nicht verlängert worden. Die gemeinnützige GmbH als Tochter des Diözesan-Caritasverbandes, die mit zwei Gebrauchtwarenhäusern, Werkstätten, Dienstleistungsbetrieben und Gastronomie insgesamt 350 vorwiegend integrative Arbeitsplätze anbietet, suchte daher nach einer Alternative. An der neuen, barrierefreien Adresse ist mehr Platz, das Stöbern fällt leicht, gerade Möbel können leichter abtransportiert, Sachspenden bequem angeliefert werden. 45 Menschen arbeiten allein an der Drygalski-Allee und achten darauf, dass nur gut erhaltene beziehungsweise neuwertige Waren angenommen werden.

Das Gebrauchtwarenhaus an der Drygalski-Allee 33e ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 15 Uhr. Nähere Informationen gibt es unter www.weisser-rabe.de.