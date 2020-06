Das Schuljahr neigt sich dem Ende und aufgrund der aktuellen Krisensituation ist der Weg zum Ausbildungsplatz oder einem Ferienjob oftmals schwerer als in normalen Zeiten. Das Trafixx an der Baierbrunner Staße 57 unterstützt Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren bei der Recherche nach passenden Angeboten und beim Verfassen der Bewerbungsunterlagen. Für eine Beratung gratis an diesem Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr wird die vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 72 40 73 50 empfohlen.