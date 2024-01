Der Betrieb im Oberpollinger in der Neuhauser Straße geht weiter. Das Handelsunternehmen KaDeWe Group, zu dem die Luxus-Kaufhäuser KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg gehören, hat Insolvenz angemeldet.

Die Geschäfte in bester Lage laufen hervorragend - trotzdem ist das Traditionshaus in den Strudel der Pleite des Signa-Konzerns von René Benko geraten. Alles nur ein Manöver, um die "exorbitant" hohe Miete zu drücken?

Von Heiner Effern, Catherine Hoffmann, Michael Kläsgen und Sebastian Krass

"Sale", "50%" - die großen Schaufenster des Luxuskaufhauses Oberpollinger in der Neuhauser Straße sind flächendeckend mit Werbeplakaten in Rot und Weiß verklebt. Drinnen läuft das Geschäft an diesem sonnigen Montagvormittag mit professioneller Routine. Hinter dem von einem Sicherheitsmann bewachten Eingang warten Verkäufer und Verkäuferinnen an den Kosmetik-Countern von Chanel, Dior und vielen weiteren internationalen Marken auf Kundschaft, die ihren Look auffrischen möchte.