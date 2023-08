Von Christian Deussing, Oberpfaffenhofen

Mit dem schnittigen Sportwagen bis zur Gangway vorfahren und ohne nervigen Zeitverlust in den gecharterten Privatjet einsteigen - das ist längst auch in Oberpfaffenhofen möglich. Der kleine Airport etwas westlich von München fungiert zwar eigentlich als Werks- und Forschungsflughafen, gilt aber in der Branche schon lange als Top-Standort für private Urlaubsflüge. Wer auf diese Weise in die Ferien starten will, muss dafür allerdings das nötige Kleingeld mitbringen. Einmal Mallorca und zurück - das kann je nach Anbieter und Jettyp auch mal weit mehr als 20 000 Euro kosten.