10. Mai 2019, 22:01 Uhr Obermenzing Zu den Künstlergräbern

Viele Künstler wählten die Stadtteile Obermenzing und Pasing als Wohnort. Für einige wurde so der Friedhof Obermenzing zur letzten Heimat. Zu einem Spaziergang zu den Künstlergräbern lädt an diesem Samstag, 11. Mai, 15 Uhr, das Kulturforum ein. Dabei werden unter anderem die Gräber der Architekten August Exter und Gustav Gsaenger sowie der Künstler Ellis Kaut und Susi Roth besucht. Das Kulturforum beteiligt sich mit dem Spaziergang am Jubiläumsjahr "200 Jahre kommunales Friedhofs- und Bestattungswesen". Treffpunkt ist vor der Aussegnungshalle, Bergsonstraße 32. Die Teilnahme am Spaziergang, der bei jedem Wetter stattfindet, ist kostenfrei.