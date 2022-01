Die Frau war vor zwei Wochen tot in ihrer Wohnung in Obermenzing aufgefunden worden. Wegen Zeichen von Gewalteinwirkung hatte die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Nach dem Tod einer 72-Jährigen in Obermenzing vor zwei Wochen hat die Münchner Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Details dazu will die Polizei erst um 13 Uhr in einer Pressekonferenz bekanntgeben, wie ein Sprecher der SZ sagte.

Die Frau war am 10. Januar tot in ihrer Wohnung in Obermenzing aufgefunden worden. Ein Hausbewohner hatte die leblos in ihrer Wohnung liegende Witwe entdeckt und die Polizei verständigt. An ihrem Körper wurden sowohl Spuren von stumpfer Gewalt registriert, wie zum Beispiel durch Schläge mit der Faust oder einem Gegenstand, als auch Verletzungen, die durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden sein müssen. Die Polizei war deshalb davon ausgegangen, dass sie ums Leben gebracht worden ist - die Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen.