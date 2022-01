Ein Nachbar findet die verwitwete Frau tot in ihrer Wohnung in Obermenzing vor. Noch sind viele Fragen zur Tat offen.

Eine 72 Jahre alte Frau ist am vergangenen Montag tot in ihrer Wohnung in Obermenzing aufgefunden worden. Aufgrund der festgestellten Verletzungen geht die Polizei davon aus, dass sie ums Leben gebracht worden ist. An ihrem Körper wurden sowohl Spuren von stumpfer Gewalt registriert, wie zum Beispiel durch Schläge mit der Faust oder einem Gegenstand, als auch Verletzungen, die durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden sein müssen.

Die Mordkommission hat deshalb die Ermittlungen übernommen und eine ausgiebige Spurensicherung veranlasst, um den Tathergang zu rekonstruieren und so auf mögliche Tatmotive und Verdächtige zu stoßen. Bislang sind die Hintergründe allerdings noch vollkommen unklar.

Ein Hausbewohner hatte am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr zunächst den Rettungsdienst verständigt, als er die leblos in ihrer Wohnung liegende Witwe entdeckt hatte. Der herbeigerufene Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen.