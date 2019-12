Erneut ist ein Münchner Taxifahrer überfallen worden. Nach einer Messerattacke am 4. Dezember in der Ruffinistraße ist zwölf Tage später ein weiterer Chauffeur Opfer eines Raubüberfalls geworden, diesmal in der Obermenzinger Passionistenstraße. Ein Fahrgast hielt dem Fahrer ein Messer an den Hals. Das Opfer schrie um Hilfe, der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß ohne Beute. In beiden Fällen werden die gebrochen deutsch sprechenden Räuber als eher klein beschrieben. Obwohl die Beschreibungen sonst deutlich voneinander abweichen, prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge.