Das Jahr ausklingen lassen und 100-jähriges Bestehen feiern: Die Chorgemeinschaft "Leiden Christi" lädt zum Jahresende in die Pfarrkirche an der Passionistenstraße 12 zu einem Orgel- und Trompetenkonzert ein. Trompeter Xaver Himpsl und Kirchenmusiker Eduard Steinbügl präsentieren am Sonntag, 29. Dezember, von 17 Uhr an Klassiker wie "Trumpet Tune" von Henry Purcell oder das Adagio aus dem Trompetenkonzert von Joseph Haydn. Der Eintritt ist frei.