Musik für Trompete und Orgel erklingt zum Jahresende in der Pfarrkirche Leiden Christi an der Passionistenstraße. An diesem Sonntag, 29. Dezember, 17 Uhr, präsentieren der Trompeter Xaver Himpsl und Kirchenmusiker Eduard Steinbügl Werke wie "Trumpet tune" von Purcell oder das Adagio aus dem Trompetenkonzert von Haydn sowie Ausschnitte aus Filmmusik, Messkompositionen und aus Haydns "Schöpfung". Bei diesem musikalischen Jahresabschluss rückt auch das Jubiläum 100 Jahre Chorgemeinschaft Leiden Christi noch einmal in den Mittelpunkt. Steinbügl und Himpsl werden die wichtigsten Ereignisse des Festjahres Revue passieren lassen. Der älteste Sohn der Familie Himpsl, Mitglied der "Unterbiberger Hofmusik", hat eine bewegte musikalische Reise und vielseitige Ausbildung hinter sich. So hat der diplomierte Trompeter unter anderem am Richard-Strauss-Konservatorium studiert und auch eine Ausbildung zum Musikmanager. Außerdem mischt er nach wie vor in einigen Ensembles in und um München mit. Der Eintritt ist frei.