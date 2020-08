Das Weihen von Kräuterbuschen ist in Bayern ein alter Brauch, der bis ins 5. Jahrhundert zurückgeht. Schon damals war die Heilkraft vieler Kräuter bekannt, die meisten von ihnen entfalten von Mitte August an ihre stärkste Wirkung. So lädt der Trachtenverein "d'Würmtaler Menzing" am Freitag, 14. August, zum gemeinsamen Kräuterbuschbinden ein. Beginn ist um 14 Uhr im Carlhäusl an der Würm 1. Kräuter, eine Gartenschere und Blumendraht sollten mitgebracht werden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung per E-Mail ( vorstand@trachtenverein-menzing.de) erforderlich. Bei schönem Wetter findet das Kräuterbuschenbinden im Freien statt.