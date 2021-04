Das Musikforum Blutenburg hegt große Hoffnungen, zu Schulbeginn im kommenden September seine neuen Kurse für Kinder im Alter von fünf Monaten bis sechs Jahren starten zu können. An seinen beiden Standorten in Obermenzing und in Nymphenburg bietet der Verein unter Anleitung pädagogisch ausgebildeter Kursleiterinnen für die Kleinsten den Musikgarten für Babys bis 18 Monate sowie den sogenannten Musikgarten I, Eltern-Kind-Kurse für die Kleinen von eineinhalb bis drei Jahren und für alle Kinder von drei bis sechs Jahren musikalische Früherziehung. Im musikalischen Grundkurs können alle Kinder von fünf Jahren an als erstes Instrument die Blockflöte in der Gruppe erlernen. Mit maximal sechs Kindern pro Gruppe wird jedes einzelne Kind gefördert. Zusätzlich bietet das Forum das "Weltmusik-Kinderatelier", das "Weltmusik-Instrumentenkarussell" und einen "Weltmusik-Kinderchor" in Obermenzing an. Genaueres kann man direkt bei der Musikschule erfahren und sich dort auch vorab anmelden per E-Mail unter info@musikforum-blutenburg.de. Weitere Informationen gibt es auch auf der Website unter www.musikforum-blutenburg.de.