Von Joachim Mölter

In Obermenzing ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand. Allerdings mussten die 27 Bewohner evakuiert werden. 16 wurden anschließend in einer Notunterkunft untergebracht, die übrigen kümmerten sich selbstständig um eine Bleibe, weil das Haus in der Höhenkircherstraße nach den Löscharbeiten zunächst nicht mehr bewohnbar war. Vorsichtshalber wurde ein Statiker hinzugezogen.

Die Feuerwehr war um 3.33 Uhr alarmiert worden und mit insgesamt 13 Fahrzeugen im Einsatz. Als sie am Brandort nahe der Einmündung der Meyerbeer- in die Verdistraße eintraf, stand der Dachstuhl des Hauses auf etwa 25 Meter Länge in Flammen. Bis auf einen 83 Jahre alten Mann, der aus dem Gebäude geführt werden musste, konnten die übrigen Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen. Um kurz vor fünf Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten noch zwei weitere Stunden. Die Brandursache ist noch unbekannt.