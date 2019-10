Gretchen mag eine der Bekannteren sein, doch wie steht es um Klärchen, Ottilie oder Mignon? Einen Überblick über die Frauengestalten in Goethes Dichtung soll am Donnerstag, 17. Oktober, ein Vortrag mit Rezitation geben. Dieser wird von 19.30 Uhr an in der Carolinenkirche, Sarasatestraße 16, von Christa und Reinhard Leuze gestaltet. Zum gesprochenen Wort gibt es Klaviermusik aus der Feder von Franz Schubert. Der Eintritt ist frei.