27. Februar 2019, 22:58 Uhr Obermenzing Der richtige Gehölzschnitt

Der Frühling naht, und damit auch die Zeit der Gehölzschnitte. Da stellt sich die Frage: Selbst Hand anlegen oder lieber den Profi holen? Tipps vom Experten bekommen und dann selber machen - das ist die Devise der Blumen- und Gartenfreunde München-Obermenzing. Mit einem Vortrag und einer Vorführung, beides am Samstag, 2. März, wollen sie die Teilnehmer fit machen. Dazu schafft ein Gartenpfleger von 9.30 Uhr an mit einem Fachvortrag die theoretischen Grundlagen. Von 14 Uhr zeigen dann zwei weitere Profis an den Bäumen, wie genau geschnitten wird. Wer nach den Kursen zwar das nötige Wissen, aber noch kein passendes Werkzeug hat, kann sich an einem Stand der Gartenfreunde Sägen und Zangen kaufen. Beide Veranstaltungen finden in Schloss Blutenburg, Seldweg 15, statt - die erste im Herrenhaus der Anlage, die zweite im Innenhof. Die Kurse sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.