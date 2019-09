Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Freitag einen Zeitungsausträger in Obermenzing beleidigt und angegriffen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 3 Uhr in der Früh. Demnach sprach der Täter den 36-jährigen Zeitungsausträger an, als dieser mit seinem Rad in der Dorfstraße unterwegs war. Der Angreifer machte Sprüche zum Nationalsozialismus und zum Holocaust und schlug schließlich den 36-Jährigen ins Gesicht, der daraufhin über sein Rad stürzte und sich verletzte. Anschließend lief der Angreifer davon. Da dem Opfer anzusehen ist, dass seine Vorfahren nicht aus Deutschland stammen, muss von einem rassistischen Motiv ausgegangen werden. Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, kurze, dunkle Haare haben und einen auffälligen Fleck auf der rechten Wange. Das für Rechtsextremismus zuständige Kommissariat 44 ermittelt.