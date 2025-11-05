Mit seiner Baumaschine hat ein Arbeiter am Dienstagnachmittag Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr im Münchner Osten ausgelöst. Der Bohrarm des Fahrzeugs blieb im Stadtteil Riem an der Oberleitung hängen, riss sie herunter und durchtrennte sie.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr, als ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Ravensburg mit einer Baumaschine den Bahnübergang an der Graf-Lehndorff-Straße überquerte. Dabei verfing sich der Bohrarm des Fahrzeugs in der Oberleitung der S-Bahnstrecke. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Baumaschine wurde nicht beschädigt.

Der Schaden an der Oberleitung beläuft sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Während der Reparaturarbeiten an der Bahnstrecke kam es zu Beeinträchtigungen des S-Bahnverkehrs auf der Linie S2 nach Erding. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.