Der Mitarbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete mit einem vierstelligen Bargeldbetrag.

Bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Oberhaching hat ein Mann einem Kassierer ins Bein gestochen. Der bisher unbekannte Täter habe dem Kassierer ein Messer in den Oberschenkel gerammt, als dieser nicht sofort Bargeld herausgab, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mitarbeiter des Supermarkts im Landkreis München sei nach dem Vorfall kurz vor Ladenschluss am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Täter flüchtete mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Einen Verdächtigen konnte die Polizei zunächst nicht ermitteln.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 1,70 Meter groß, er war bekleidet mit schwarzer Jacke, Sturmhaube, Sonnenbrille, Nike-Turnschuhe und Handschuhen. Der Gesuchte sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Wer am Mittwochabend im Bereich der Linienstraße in Oberhaching etwas Auffälliges beobachtet hat, das im Zusammenhang mit dem Raubüberfall stehen könnte, wird von der Polizei gebeten, sich mit dem Kommissariat 21 des Präsidiums München, Telefon 089/29 10-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.