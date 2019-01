20. Januar 2019, 18:43 Uhr Oberhaching Drei Anzeigen nach Fahrscheinkontrolle

Am Freitagabend ist eine Fahrscheinkontrolle in einer S3 am Haltepunkt Deisenhofen eskaliert. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen eine 53-Jährige aus Ramersdorf und gegen zwei Mitarbeiter der Deutsche-Bahn-Sicherheit eingeleitet. Als die beiden die Frau gegen 20.45 Uhr kontrollierten, habe diese keinen Fahrschein vorzeigen können, berichtete die Bundespolizei. Beim Ausstieg in Deisenhofen soll ihr eine unbekannte Frau dann einen Fahrschein zugesteckt haben, den die Kontrolleure aber nicht akzeptieren. Weil die 53-Jährige ihre Personalien nicht angeben wollte, mussten alle drei auf die informierten Beamten der Bundespolizei warten. Das dauerte der Ramersdorferin offenbar zu lange - sie versuchte zu flüchten. Die Kontrolleure verhinderten das, indem sie die Frau nach deren Aussage gewaltsam gegen die Glaswand eines Wartehäuschens und dann zu Boden drückten. Dabei sei ihre Jacke beschädigt worden, gab die 53-Jährige später zu Protokoll. Die Frau wiederum soll einen Kontrolleur gegen einen Pfeiler gedrückt und die DB-Mitarbeiter beleidigt haben.