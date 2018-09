13. September 2018, 22:18 Uhr Obergiesing Verpufft

Mooswände leisten offenbar keinen relevanten Beitrag zur Reinigung der Luft, insbesondere von Stickoxiden. Darüber haben Mitarbeiter des Gesundheitsreferats den Bezirksausschuss Obergiesing-Fasangarten informiert

Von Hubert Grundner, Obergiesing

Wie schön wäre es, hat vielleicht mancher Automanager in diesen Tagen gedacht, man könnte über den Betrug mit Dieselfahrzeugen endlich Gras wachsen lassen. Und der Verdruss um die vielfach überschrittenen Schadstoffwerte würde sich ganz einfach in Luft auflösen. Doch was mit Gras ja immer wieder gelingt, wird mit einer anderen Pflanze keinesfalls gehen: Moos beziehungsweise Mooswände sind so gut wie ungeeignet, um Luft speziell von den im Straßenverkehr ausgestoßenen Stickoxiden zu reinigen. So lautet verkürzt das Fazit des städtischen Projektteams Luftreinhaltung, das sich explizit mit dieser Fragestellung befasst hat.

Deren Ergebnisse stellten dessen Leiter Andreas Bauer und seine Kollegin Julia Laube am Dienstagabend im Bezirksausschuss (BA) Ramersdorf-Perlach vor. Die Mitarbeiter des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) waren darum gebeten worden, da man auch in Obergiesing überlegt hatte, ob nicht durch die Installation von Mooswänden - etwa entlang der Tegernseer Landstraße - die Luftqualität verbessert werden könnte. Mit einer Tunnellösung ist ja bekanntlich auf Jahre hinaus nicht zu rechnen.

Bauer und Laube schilderten in ihrem Vortrag zunächst die lufthygienische Situation in München. Demnach werden die Feinstaubwerte seit 2012 eingehalten. Ganz anders sieht es dagegen beim Schadstoff Stickstoffdioxid aus: Laut den RGU-Experten werden die NO₂-Grenzwerte nach wie vor nicht eingehalten. "Die lufthygienische Situation ist, wie wir alle wissen, sehr angespannt", erklärte Julia Laube. Zu dieser Erkenntnis tragen einerseits die fünf Messstationen bei, welche das Bayerische Landesamt für Umwelt in München betreibt. Ergänzt werden diese Daten mithilfe sogenannter NO₂-Passivsammler, die die Stadt in Eigenregie an 21 weiteren Standorten aufgestellt hat.

Zwei dieser Passivsammler stehen in Obergiesing - an der Tegernseer Landstraße 150 und an der Chiemgaustraße 140. Fast nirgendwo sonst in München ist die Luft schlechter und weist eine höhere Stickstoffdioxid-Konzentration auf als dort. Beispielsweise wurde an der Chiemgaustraße im ersten Halbjahr 2018 ein Mittelwert von 59 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erreicht. Nur an der Landshuter Allee werden solche Ergebnisse noch übertroffen. Zur Orientierung: Der Grenzwert für das Reizgas liegt bei 40 Mikrogramm. Was also könnten Moose angesichts dieser Ausgangslage bewirken?

Am ehesten funktionieren sie noch als Feinstaub-Filter. Wie Laube erklärte, liege das an der elektrostatischen Anziehung sowie der großen Oberfläche der Moose. Doch wirklich berauschend sind die Filterleistungen der Pflanze auch unter diesem Aspekt nicht. Das zeigt der Blick nach Stuttgart, wo eine 100 Meter lange und drei Meter hohe Mooswand aufgebaut wurde. Der Versuchszeitraum erstreckte sich laut RGU von März 2017 bis April 2018. Ernüchternde Erkenntnis: Dem Moos bekommt der Aufenthalt in der Senkrechten nicht besonders gut. Trotz spezieller Bewässerung und eigens angebrachter Beschattung verdorrte es großflächig, sodass die Stuttgarter circa ein Drittel der Moospaneele auswechseln mussten. Entscheidend aber war für das Münchner Projektteam offenbar das vorläufige Fazit, das Versuchsleiter Ulrich Vogt von der Universität Stuttgart über den Testlauf in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zog: So konnte man zwar eine leichte Wirkung bezüglich Feinstaub feststellen.

Allerdings lag diese in der Größenordnung der Abweichungen durch Messunsicherheiten. So ergab sich für die 300 Quadratmeter große Mooswand rechnerisch eine Feinstaub-Aufnahme zwischen 0,4 und 3,0 Kilogramm pro Jahr, denen im gleichen Zeitraum Feinstaub-Emissionen zwischen 250 und 500 Kilogramm gegenüberstanden. Fast noch wichtiger war, zumindest mit Blick auf die Diesel-Problematik, Vogts Aussage: "In jedem Fall konnte kein Nachweis erbracht werden, dass die Mooswand eine reduzierende Wirkung auf die Stickoxid-Belastung habe." Auf die Frage, für welche Anwendungsfälle Mooswände also geeignet seien, lautete Julia Laubes Antwort - so wie die ihrer Stuttgarter Kollegen - ziemlich unmissverständlich: "Ich denke, eigentlich für keine."

Und eine andere "Wunderpflanze", auf die - nicht nur - Diesel-Fahrer hoffen dürfen, scheint es auch nicht zu geben. "Begrünungen werden die NO₂-Problematik in München nicht lösen", sagte Julia Laube. Und Andreas Bauer ergänzte, es müsse wohl der Verkehr insgesamt reduziert werden. Wobei er von streckenbezogenen Lösungen, also der Sperrung einzelner Straßen, wenig hielt, da man auf diese Weise das Problem nur in andere Stadtviertel verschiebe. Es müsse eine gesamtstädtische Lösung her. Immerhin eine positive Nachricht hatte Bauer für seine Zuhörer parat: Die Luftqualität in Wohngebieten etwas abseits der Hauptverkehrsachsen ist ihm zufolge einigermaßen gut.

Ähnlich wie Bauer äußerte sich Münchens früherer Gesundheitsreferent Joachim Lorenz (Grüne): "Man muss an die Ursachen herangehen." Gemeint war die Nachrüstung manipulierter Dieselfahrzeuge mit entsprechender Hardware. Wann und auf welche Weise jedoch die zuständige Regierung von Oberbayern für sauberere Luft in München sorgen will, konnte im BA niemand beantworten. Die bestenfalls vagen Aussichten darauf hielten deshalb weder Birgit Knoblach (SPD) noch Peter Mehling (Freie Wähler) davon ab, für die Obergiesinger auch kleinere, kurzfristige Verbesserungen zu fordern.

Im Gegensatz zu seinen Vorrednern machte Stefan Reinwald (CSU) weniger die Autoindustrie als vielmehr das massive Wachstum der Stadt und damit auch des Verkehrs verantwortlich. Er glaubt, "die Probleme sind nicht von heute auf morgen zu lösen". Auch deshalb sieht er auf Seiten der bayerischen Staatsregierung keine Versäumnisse bei der Luftreinhaltung.