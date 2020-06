Ein älteres Ehepaar aus Obergiesing sowie eine 85-jährige Seniorin aus Steinhausen sind zu Wochenbeginn Opfer von Trickdiebe geworden. Im Haus des Ehepaars im Bereich Gietlstraße/Untere Grasstraße stahlen die Täter am Montag ein Kuvert, in dem sich laut Polizei ein "mittlerer vierstelliger Betrag" befand. Es handelt sich um zwei Männer, die sich als Bauarbeiter ausgaben. Als die Ehefrau mit einem der Männer einen angeblichen Schaden am Dach begutachtete, sagte sie, sie habe Bargeld in einer Schatulle. Unter einem Vorwand ging der vermeintliche Bauarbeiter nach unten und stahl das Geld, während sein Komplize den Ehemann ablenkte. Die Männer sind etwa 45 Jahre alt und sprachen bairischen Dialekt; einer trägt einen Irokesenschnitt und hellblonde Haare. Der 85-Jährigen im Bereich Barbarossastraße entwendete eine Frau am Dienstag einen Betrag in Höhe von mehreren Hundert Euro.