6. September 2018, 22:05 Uhr Obergiesing Grußworte, Gospelsongs und Giesing-Gedanken

"Ois Giasing" heißt es auch heuer wieder beim großen Kulturfestival rund um den Tegernseer Platz. Zwar beginnt das Programm an zahlreichen Veranstaltungsorten schon am Samstagmittag, offizielle Eröffnung des Spektakels ist aber um 15 Uhr in der Oberen Grasstraße. Dort kommen vor dem Uhrmacherhäusl die Organisatoren des Vereins Real München und ihre Unterstützer zusammen, um die Besucher zu begrüßen. Dabei tritt auch Gospel at Heart, Gospelchor der Pfarrei Heilig Kreuz, auf. Am gleichen Ort heißt es um 17 Uhr bei der Lesung von Su Turhan: "Kommissar Pascha ermittelt". Und um 19 Uhr macht sich Münchens ehemaliger Gesundheitsreferent Joachim Lorenz so seine Gedanken über Giesing.