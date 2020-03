Quer durch die Vielfalt von Wüsten, ob im Norden oder Süden der Erde, führt Fotograf Richard Mayer mit seiner Fotografieausstellung im Stadtbereichszentrum-Ost der Münchner Volkshochschule. Auf seinen Reisen durch Mali, Libyen, Tschad, die USA, Südamerika sowie Island und Grönland hielt er besondere Momente in Analog- und Digitalaufnahmen fest. Zu sehen sind die Fotografien unter dem Titel "Wüsten - Heiß bis Eis" noch bis zum 12. März an der Severinstraße 6. Geöffnet ist die Ausstellung von Montag bis Donnerstag von 9 bis 21 Uhr, an Freitagen bis 17 Uhr.