In der Kürze liegt die Würze bei der Impro-Gruppe "Los, Paul!", die Dramen, Komödien und Tragödien nicht in fünf Akten, sondern in fünf Minuten auf die Bühne bringt. Was passiert, bestimmt das Publikum. Die Gruppe tritt seit 25 Jahren in der Münchner Improvisationstheaterszene auf, so am Freitag, 6. März, von 20 Uhr an. In der Gepäckhalle im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof, Giesinger Bahnhofplatz 1, können Besucher die Show für zehn Euro, ermäßigt acht, sehen. Kartenreservierung online unter www.lospaul.de/karten, der Ticket-Verkauf findet an der Abendkasse statt und beginnt 15 Minuten vor der Vorstellung.