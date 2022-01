Beim Brand eines Dachstuhls in der Tegernseer Landstraße ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 100000 Euro entstanden. Mehrere Anrufer hatten gegen 22.40 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, dass das Dach eines Mehrfamilienhauses in Flammen stehe. Die Feuerwehr war drei Stunden im Einsatz, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einer fahrlässigen Brandstiftung aus: Der Raum im obersten Geschoss des Gebäudes, in dem das Feuer ausgebrochen ist, wurde wohl als Raucherzimmer genutzt.