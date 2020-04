Am Samstagabend ist eine 21-jährige Münchnerin an der Mittleren-Isar-Straße in Oberföhring von einem fremden Mann angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau gegen 21.40 Uhr an der Isar zu Fuß unterwegs, als sie von hinten von einem Unbekanntem gepackt und in einen Würgegriff genommen wurde. Der Mann hielt ihr ein Messer an den Hals, sagte aber nichts und berührte sie nicht unsittlich. Als die Frau laut um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in nördlicher Richtung. Die 21-Jährige rief die Polizei, die Fahndung blieb aber ohne Erfolg. Der Mann ist laut Polizei etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover und eine blaue OP-Maske. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter Telefon 089/2910-0.