20 Jahre lang für etwas zu kämpfen, erfordert Ausdauer. Dieses Engagement bringt nur auf, wer idealistisch ist, sehr frustriert ist oder sich große Sorgen macht. Im Fall von Anliegern der stark befahrenen Pippinger Straße in Obermenzing waren es die Ängste von Eltern, die zuletzt mehr als 200 Nachbarn veranlassten, einen Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zu schreiben. Die Forderung der Anwohner: Die Stadt möge endlich eine Bedarfsampel an der Ecke zum Betzenweg errichten. Damit Kinder, die die Straße überqueren müssen, sicher sind.

Nun ist endlich eine Lösung in Sicht - laut dem Bezirksausschuss-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU) aber nur deshalb, weil ein Nachbar sich bereit erklärt hat, die Ampel auf seinem Privatgrund errichten zu lassen. Auf öffentlichem Grund reicht der Platz für eine Signalanlage nicht aus. Für Euphorie sei es aber noch zu früh, mahnt Vogelsgesang: "Beschlossen ist das damit noch nicht."