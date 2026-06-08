Im Sommer gehen sie wieder los, die Festspiele. In Salzburg oder Bayreuth, schick, groß und auch nicht so ganz günstig. Wer ein Theater -Sommer-Festivalfeeling in einem kleineren Format erleben möchte, ebenfalls nah an einer hübschen Altstadt, dem seien die Wasserburger Theatertage empfohlen. Vom 18. bis zum 28. Juni sind dort Produktionen von bayerischen Privattheatern zu sehen. Die Auswahl zeigt in beeindruckender Dichte, was es für Glanzstücke an den kleineren Bühnen des Landes zu entdecken gibt.

Die Eröffnung gestaltet Schauspieler Udo Samel, der Texte von Hans Sahl liest, und Pianist Stefan Litwin mit Werken von Schönberg, Eisler, Strawinsky und eigene Kompositionen. Der Auftakt mit Samel hat sich bei den Wasserburger Theatertagen etabliert, die jetzt auch schon ins 20. Jahr gehen. Danach gehört die Bühne den Inszenierungen, zuerst dem Metropoltheater aus München. Von dort ist die sehr konzentrierte Arbeit „Michael Kohlhaas“ in der Regie von Theaterleiter Jochen Schölch zu sehen. Er hat Heinrich von Kleists Erzählung als Solo mit Marc-Philipp Kochendörfer eingerichtet, lässt ihn den erbitterten Kampf um Gerechtigkeit ausfechten.

Aus München eingeladen sind auch fünf weitere Produktionen. Da wäre etwa der superlustige Abend über die Superreichen von Cornelia Maschner. Sie hat in „The Rich Eat“ lauter Zitate von sehr wohlhabenden Menschen zusammengefügt und daraus einen grotesken Theatermonolog gemacht, ideal besetzt mit Ursula Berlinghof. Eine weitere Soloarbeit ist „Blutbuch“ nach dem preisgekrönten Roman von Kim de l’Horizon, in dem es um die genderfluide, nichtbinäre Identität geht. Regisseurin Florentina Tautu hat den Text sehr verdichtet mit der energiegeladenen Schauspielerin Lucy Wirth am Theater Spagat inszeniert.

„The Rich Eat“ mit Ursula Berlinghof ist eine superlustige Inszenierung von Cornelia Maschner über Superreiche. Thomas Gothier

Wer in München kein Glück hatte, Karten für die Dauer-ausverkaufte Produktion „Giesing Mountain“ am Hofspielhaus zu bekommen, kann es nun in Wasserburg probieren. Stefan Kastners Theaterstück, in der SZ als „Sensation“ gefeiert, reist ebenso an, wie „Axiom“ nach dem Film von Jöns Jönsson, eingerichtet von Philipp Jescheck am Teamtheater, und das Kammerspiel „Falsch“ von Lot Vekemans, inszeniert von Heiko Dietz am Theater ... und so fort.

Der Blick weitet sich an den Theatertagen auch nach Bayern: Das Spielwerk Ansbach zeigt mit „Entglitten“ eine Mischung aus zeitgenössischem Zirkus und Theater und das Elle Kollektiv vom Ammersee die interdisziplinäre Kafka-Interpretation „Discofox im Dachsbau“. Mario Eicks „Die große Freiheit“ ist vom Theater für die Jugend Burghausen eingeladen und zuletzt wird der Vorjahresgewinner – „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza auf Bairisch von Sia! – zu sehen sein. Denn Gewinner gibt es auch in Wasserburg: zum einen der jeweils gewählte Publikumsliebling und – bei dieser Auswahl – das Publikum selbst.

In Oberammergau ist „Tyll“ zu sehen

Sommertheater, das ist für viele Theater unter freiem Himmel. Eine der größten, bekanntesten Freiluftbühnen ist in Oberammergau zu finden: Im Passionstheater wird auch dieses Jahr Theater gespielt, so bleibt das Laienensemble in bester Übung, wenn es 2030 dann wieder vor aller Welt die Passion aufführen wird.

2026 steht für mehrere Wochenenden vom 26. Juni an TYLL nach dem Roman von Daniel Kehlmann auf dem Programm. Regisseur Christian Stückl wird den Text für die Bühne adaptieren, wie er es zuletzt auch im Volkstheater mit Kehlmanns Roman „Lichtspiel“ getan hat. Es ist sozusagen eine Begegnung zweier Bekannter. Diesmal wird es allerdings nicht um den Filmregisseur G.W. Pabst und seine Rolle in der NS-Zeit gehen. Diesmal taucht Stückl in die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges und in das Leben des Tyll Eulenspiegels ein.

Zum Sommerprogramm im Passionstheater gehört traditionsgemäß auch das Volkstheater-Gastspiel von Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben (3. und 4. Juli) sowie das Heimatsound Festival (31. Juli und 1. August) unter anderem mit Fiva und Bruckner. Beim Heimatsound ist es allerdings dann fast schon wie auf den großen Festspielen: Die Karten sind immer schnell vergriffen.