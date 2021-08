Von Martina Scherf, Oberammergau

Der Motor des Helikopters stottert, und sie landen mitten im südafrikanischen Buschland. Irgendwann taucht ein Schaf­hirte auf. Die nächste Siedlung sei eine Stunde Fußmarsch entfernt, sagt der Mann. Es wird schon dunkel, also bauen sie notgedrungen ein Lager auf und verbringen die Nacht unter freiem Himmel. Die Wasserreserven gingen beim Versuch, den verstopften Luftfilter zu reinigen, drauf. Jetzt sind ein Liter für drei Menschen und ein paar Müsli-Riegel ihre letzte Ration. Am nächsten Morgen macht sich der Pilot zu Fuß auf den Weg ins Dorf, um Nachschub zu holen. "Noch nie wurde mir so sehr am eigenen Leib bewusst, was Wassermangel bedeutet", sagt Florian Wagner.