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Open-Air-Festival auf dem KönigsplatzExplizite Texte, viel Energie – „und niemand grapscht irgendwen an“

Lesezeit: 3 Min.

Bestes Konzertwetter bei 29 Grad und ein großer Ansturm herrschte beim diesjährigen „Oben ohne“-Festival auf dem Königsplatz.
Bestes Konzertwetter bei 29 Grad und ein großer Ansturm herrschte beim diesjährigen „Oben ohne“-Festival auf dem Königsplatz. Foto: Johannes Simon

Nura, Souly oder Baran Kok: 24 000 junge Menschen kamen auf dem Königsplatz zusammen, um gemeinsam zu tanzen, zu singen und ihre Stars zu feiern. So war das „Oben ohne“-Festival in München.

Von Merle Sophie Rickers

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Bauchnabelpiercing, gecropptes Deutschlandtrikot, kurze weiße Rüschenhose, eine energiegeladene Stimme: „Es ist Nura030, ich habe niemals Stress mit Bullen“.  Die Menge vor der Bühne stimmt mit ein: „Ich bin doch kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund.“ Nuras Texte sind politisch, ironisch und treffen genau den Geschmack derjenigen, die an diesem Samstag zum „Oben ohne“-Musikfestival auf den Königsplatz ins Herz von München gekommen sind. Links die Staatlichen Antikensammlungen, rechts die Glyptothek und dazwischen viele junge Menschen in glitzernden, bunten Outfits.

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