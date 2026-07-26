Nura, Souly oder Baran Kok: 24 000 junge Menschen kamen auf dem Königsplatz zusammen, um gemeinsam zu tanzen, zu singen und ihre Stars zu feiern. So war das „Oben ohne“-Festival in München.

Bauchnabelpiercing, gecropptes Deutschlandtrikot, kurze weiße Rüschenhose, eine energiegeladene Stimme: „Es ist Nura030, ich habe niemals Stress mit Bullen“. Die Menge vor der Bühne stimmt mit ein: „Ich bin doch kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund.“ Nuras Texte sind politisch, ironisch und treffen genau den Geschmack derjenigen, die an diesem Samstag zum „Oben ohne“-Musikfestival auf den Königsplatz ins Herz von München gekommen sind. Links die Staatlichen Antikensammlungen, rechts die Glyptothek und dazwischen viele junge Menschen in glitzernden, bunten Outfits.