Noch immer rätselt die Polizei, wer der Tote ist, der am vergangenen Donnerstag im Rechen des Tivoli-Kraftwerks im Englischen Garten gefunden wurde. Die Obduktion habe ergeben, dass der Mann ertrunken sei, man gehe von einem Unfall aus, so die Polizei. Das Alter des Mannes wird auf 50 bis 70 Jahre geschätzt. Er war nur mit einer blauen Jeans bekleidet. In der Hose befand sich ein Fahrzeugschlüssel der Marke Honda, er hing an einem schwarzen Mäppchen. Ebenfalls fand sich eine Armbanduhr der Marke Tom Tailor. An der Uhr hing an einer Seite ein schwarzes Lederarmband mit einer silbernen Schnalle; das Gegenstück des Armbands fehlte. Der Tote war am Donnerstag gegen 16 Uhr entdeckt worden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29 10-0.