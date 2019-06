25. Juni 2019, 18:49 Uhr Obduktion Identität der Leiche im Lkw bleibt unklar

Bei der Leiche, die ein Lkw-Fahrer am Sonntag in einem Hohlraum unterhalb seines Aufliegers entdeckt hat, handelt es sich um einen Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein muss. Identität und Herkunft seien bislang noch nicht geklärt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Obduktion ergab, dass der Mann bereits am Vortag gestorben war - wahrscheinlich aufgrund der großen Hitze, der Enge und weil keine frische Luft in das Versteck an der Unterseite des Lkw gelangte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.