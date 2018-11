29. November 2018, 19:08 Uhr München heute Obdachlosenlager geräumt / Vergewaltigung von 15-Jähriger / Aufnahme von Eritreern

Von Elisa Britzelmeier

Falls Sie öfter in Sendling unterwegs sind oder eine Vorliebe für skurrile Straßennamen haben, kennen Sie wahrscheinlich die Hinterbärenbadstraße. Die heißt leider nicht wegen einer vermeintlichen Sendlinger Bärenpopulation so, sondern ist nach einem Ort im Tiroler Kaisergebirge benannt, aber das nur am Rande.

"Hinterbärenbadstraße", das könnte jedenfalls für Nicht-Deutsch-Muttersprachler der ultimative Aussprachetest sein. Kurz vor "Streichholzschächtelchen" oder "Quietscheentchen"; so, wie man das bei Nicht-Bayern eben gern mit dem "Oachkatzlschwoaf" macht.

Den Test hätten Filmon Tesfamichael, Biniam Abraha, Meron Mebrahtom und Simret Kifle gleich bestanden, obwohl sie noch nicht lange Deutsch lernen. Also den mit der Hinterbärenbadstraße. Da wohnen die vier nämlich. Sie kommen aus Eritrea, mit dem Resettlement-Programm der UNO gelangten sie nach München. Vorher waren die vier Eritreer in Libyen, wo Flüchtlinge in Lagern festgehalten werden. Dort haben sie so Furchtbares erlebt, dass einem auch beim Gedanken an die Hinterbärenbadstraße kaum leichter wird. Aber lesen Sie selbst, was sie meiner Kollegin Anna Hoben erzählt haben.

Das Wetter: Regen und örtlich Glätte. Die Sonne hat bei 4 bis 7 Grad kaum Chancen.

Stadt räumt Obdachlosenlager an der Reichenbachbrücke Aktivisten protestierten gegen die Räumungsaktion. Bis zu 30 Menschen lebten bisher unter zwei Isar-Brücken, zuletzt hatte es zweimal gebrannt. Zum Artikel

Katholischer Diakon soll 15-Jährige vergewaltigt haben Der 65-Jährige soll die Ministrantin der Staatsanwaltschaft zufolge auf einer Fahrt nach Nürnberg vergewaltigt haben. Nun ist er angeklagt. Zum Artikel

Falsche Rechnungen: Ärzte und Patienten betrügen gemeinsam Krankenkassen Eine Ärztin, ein Masseur und ihre Patienten haben 20 Jahre lang einer privaten Krankenkasse falsche Rechnungen geschickt. Das ist nur einer von vielen Fällen. Zum Artikel

Frankreich: Grippe-Impfstoff für die Bayern Im Freistaat wird die Versorgung mit Grippe-Impfstoff knapp. Jetzt soll Frankreich es richten: Grippe-Impfungen aus dem europäischen Nachbarland sollen den Engpass kurzzeitig überbrücken. Vom Bayerischen Apothekerverband heißt es: "Das ist der identische Stoff, der auch bei uns die ganze Zeit über verimpft wurde." Nur halt mit französischem Beipackzettel. Zum Artikel