13. Mai 2019, 19:32 Uhr München heute Obdachlose erzählen, wie sie scheiterten / Mann wird elf Mal in einer Stunde geblitzt

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Wenn man durch die Straßen der Innenstadt schlendert, dann gehören immer auch Menschen, die auf der Straße leben, zum Münchner Stadtbild. Während manch einer vielleicht an ihnen vorbeigeht und lieber wegschaut - bloß kein Blickkontakt, bloß nicht angesprochen werden - fragt sich manch anderer, wer diese Menschen wirklich sind.

Was ist ihnen passiert? Was ist ihre Geschichte? Was muss einem geschehen, dass man keinen Ort mehr findet, an den man heimkehren kann, an dem man in Sicherheit ist, an dem es warm ist und genug zu essen gibt?

Meine Kollegin Kathrin Aldenhoff hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht und vier obdachlose EU-Bürger getroffen. Denn am schwierigsten ist der Weg von der Straße zurück in ein Leben mit einem Dach über dem Kopf für Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Die aus Polen, der Slowakei, aus Ungarn oder Rumänien nach Deutschland gekommen sind - ganz legal als Bürger der Europäischen Union, um hier ihr Glück zu suchen, um zu arbeiten, ein gutes Leben zu führen. Und die dabei gescheitert sind.

Das Wetter: Wolken, Sonne, Regen - bei Temperaturen bis 11 Grad ist alles dabei.

DER TAG IN MÜNCHEN

München muss Einblick in Mietspiegel-Daten gewähren Der Verwaltungsgerichtshof hat dem Haus- und Grundbesitzerverein Recht gegeben. Die Münchner Sozialreferentin Schiwy hält dessen Vorgehen für "unmoralisch". Zum Artikel

Ein 24-Jähriger ist binnen einer Stunde entlang des Mittleren Rings elf Mal geblitzt worden Man könnte fast vermuten, er hätte versucht, München mehrmals schnell wie der Blitz zu umkurven. Das Gericht jedenfalls unterstellte ab dem dritten Foto Vorsatz. Zum Artikel

Welche Verbesserungen die MVG plant Die Münchner Verkehrsgesellschaft stellt Veränderungen bei U-Bahn, Bus und Tram in Aussicht. Für alle Ideen wird das Geld aber voraussichtlich nicht reichen. Zum Artikel

62-Jähriger ertrinkt im Riemer See Der Mann war offenbar alkoholisiert. Unklar ist, warum er am Samstagnachmittag bei rund fünf Grad und Regen ins Wasser ging. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

