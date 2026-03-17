„Ich werbe dafür, Vertrauen zurückgewinnen“: Mit diesem Motto absolviert Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gerade viele Auftritte. Am 22. März kommt es zur Stichwahl zwischen ihm und Dominik Krause von den Grünen.
Dieter Reiter und der FC BayernDas Schweigen des Oberbürgermeisters
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Dieter Reiter stürzt sich in den Straßenwahlkampf. Über sein umstrittenes Engagement beim FC Bayern will er nicht viel reden – und die noch offenen Fragen erst nach der Stichwahl beantworten.
Von René Hofmann, Bernd Kastner und Sebastian Krass
Nebentätigkeiten beim Fußball-Rekordmeister:OB Reiter und der FC Bayern – eine Chronologie der Ereignisse
Wann Münchens Oberbürgermeister Mitglied der Gremien des Vereins wurde, wie lange er dafür schon Geld bekam – und wie wenig der Stadtrat davon wusste.
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