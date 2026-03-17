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Dieter Reiter und der FC BayernDas Schweigen des Oberbürgermeisters

Lesezeit: 4 Min.

Münchens OB Dieter Reiter und FC-Bayern-Star Harry Kane  bei der Meisterfeier im Rathaus.
Münchens OB Dieter Reiter und FC-Bayern-Star Harry Kane  bei der Meisterfeier im Rathaus. Johannes Simon/Getty Images

Dieter Reiter stürzt sich in den Straßenwahlkampf. Über sein umstrittenes Engagement beim FC Bayern will er nicht viel reden – und die noch offenen Fragen erst nach der Stichwahl beantworten.

Von René Hofmann, Bernd Kastner und Sebastian Krass

„Ich werbe dafür, Vertrauen zurückgewinnen“: Mit diesem Motto absolviert Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gerade viele Auftritte. Am 22. März kommt es zur Stichwahl zwischen ihm und Dominik Krause von den Grünen.

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Wann Münchens Oberbürgermeister Mitglied der Gremien des Vereins wurde, wie lange er dafür schon Geld bekam – und wie wenig der Stadtrat davon wusste.

Von Heiner Effern, Sebastian Krass und Joachim Mölter

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