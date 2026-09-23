Zwei Brüder, zwei Konzerte: Das hat gepasst für die deutschen Fans der britischen Band Oasis . Aber eben nicht für alle. Der Ansturm auf die Ticket-Registrierung für die Tour und die beiden Konzerte in der Münchner Allianz-Arena am 2. und 3. Juli 2027 war so gewaltig, dass der Veranstalter Live Nation nun Zusatztermine angesetzt hat: „Aufgrund der phänomenalen Nachfrage und hohen Zahl an Anmeldungen während des Registrierungszeitraums“ treten Liam und Noel Gallagher nun zusätzlich am Dienstag, 6. Juli, in der Spielstätte des FC Bayern auf (zudem wurden zwei Konzerte im britischen Knebworth, 25. und 26. September, und im römischen Olympiastadion am 26. Juli angekündigt).

Eine neue Chance, aber wie kommt man nun an Karten für das dritte der einzigen Deutschlandkonzerte? Das ist genau so kompliziert wie in der ersten Runde, nachdem die Brüder Noel und Liam Gallagher, die Gründer und führenden Köpfe der Band, am 14. September die Tour angekündigt hatten. Fans mussten sich für den Online-Kartenkauf registrieren, einen anderen Vorverkauf gibt es nicht.

Die Registrierung ist inzwischen geschlossen. Und nur die bereits registrierten Fans haben auch die Möglichkeit, Tickets für das Zusatzkonzert zu kaufen. Die „erfolgreichen Bewerber“ können nun also aus drei Terminen auswählen in dem ihnen zugeteilten Verkaufszeitfenster am Freitag, Samstag und Sonntag, 25., 26. und 27. September, auf der entsprechenden Online-Plattform. „Diese Struktur wurde geschaffen, um den Kaufprozess für Oasis-Fans so fair und reibungslos wie möglich zu gestalten“, schreibt Live Nation. Die Ticketpreise liegen einschließlich der Gebühren zwischen 96,25 und 268,75 Euro.

Wochenlang hatten Oasis Spekulationen um mögliche Konzerttermine mit kryptischen Botschaften an die Presse, Internet-Posts und mehreren Youtube-Videos seit Monaten geschickt angeheizt hatten. In der Woche vor der Tour-Ankündigung war ein Clip mit einer möglichen Anspielung auf München-Termine erschienen: Darin lauscht eine Frau in einem auf einem Feld stehenden alten VW Golf einer Moderatorin, die auf Deutsch ein Konzert in der Münchner Olympiahalle ankündigt – was sich wohl auf ihren dortigen Auftritt 1997 bezieht. Im Hintergrund balgen sich zwei Kerle, von denen einer ein rot-weiß gestreiftes T-Shirt trägt – was von vielen als Anspielung auf Bayern München und die Allianz-Arena verstanden wurde.

Kürzlich starteten Drohnen im Etihad Stadium und zeichneten erst den Bandnamen, dann die Zahlen 14.09.26 in den Nachthimmel von Manchester: das Datum der Terminankündigung. Aufnahmen von der Aktion postete man auch auf Instagram – ebenso wie jetzt die Ankündigung für die Konzerttermine.

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Ein Aufschlag, der sich auszahlen dürfte. Kaum ein Band-Comeback war in den vergangenen Jahren von den Fans so sehnsüchtig erwartet worden wie das von Oasis. 1991 gegründet, wurde die Band mit Songs wie „Wonderwall“ zur Speerspitze der Britpop-Welle in den Neunzigerjahren. Und die Working-Class-Brüder aus Manchester zum ikonischsten Komponisten-Duo seit Paul McCartney und John Lennon. Allerdings mit einer noch heftigeren Endphase: 2009 löste sich die Band auf, nachdem sich die seit jeher als Streithähne bekannten Gallagher-Brüder endgültig lautstark überworfen hatten und Noel die Band während der Tour verlassen hatte.

Doch nach 15 Jahren mit fortwährenden Vorwürfen und Beleidigungen über die Medien und sozialen Netzwerke versöhnten sie sich wieder, der sich stets noch steigernden Oasis-Nachfrage zuliebe. So kam es 2025 zur bereits am ersten Tag ausverkauften Reunion-Tour „Don’t Look Back in Anger“ mit mehr als 40 Stationen in den USA, Asien, Australien und England.

Kürzlich lief der gleichnamige Dokumentarfilm über die Tour, der bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere hatte, in den Kinos. Allerdings nur fünf Tage lang. Die weitere Verwertung übernimmt in Kürze Disney+.

Umso heftiger wurde über die Fortsetzung der Tour auch im bisher ausgesparten Festland-Europa spekuliert. Die britische Zeitung Sun schrieb schon im Juli von 23 geplanten Auftritten, darunter auch München. Bestätigt sind nun 38 Live-Shows, beginnend am 21. Mai mit fünf Terminen in Glasgow, vor elf Homecoming-Konzerten in Manchester. Direkt danach starten die Auslandstermine in München – als einzige Oasis-Konzerte in Deutschland. Danach folgen unter anderem Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom und Las Vegas. Als „Special Guest“ werde Richard Ashcroft auftreten, hieß es.