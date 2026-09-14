Nun ist es also offiziell: Oasis werden am 2. und 3. Juli 2027 in der Münchner Allianz-Arena auftreten, 18 Jahre nach ihrem letzten Auftritt an der Isar. Dies gaben die Brüder Noel und Liam Gallagher, die Gründer und führenden Köpfe der Band, am Montagnachmittag online bekannt , nachdem sie Spekulationen um mögliche Konzerttermine mit kryptischen Botschaften an die Presse, Internet-Posts und mehreren Youtube-Videos seit Monaten geschickt angeheizt hatten.

Vor einer Woche war ein Clip mit einer möglichen Anspielung auf München-Termine erschienen: Darin lauscht eine Frau in einem auf einem Feld stehenden alten VW Golf einer Moderatorin, die auf Deutsch ein Konzert in der Münchner Olympiahalle ankündigt – was sich wohl auf ihren dortigen Auftritt 1997 bezieht. Im Hintergrund balgen sich zwei Kerle, von denen einer ein rot-weiß gestreiftes T-Shirt trägt – was von vielen als Anspielung auf Bayern München und die Allianz-Arena verstanden wurde.

Vor ein paar Tagen starteten Drohnen im Etihad Stadium und zeichneten erst den Bandnamen, dann die Zahlen 14.09.26 in den Nachthimmel von Manchester: das Datum der Terminankündigung. Aufnahmen von der Aktion postete man auch auf Instagram – ebenso wie jetzt die Ankündigung für die Konzerttermine.

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Ein Aufschlag, der sich auszahlen dürfte. Kaum ein Band-Comeback war in den vergangenen Jahren von den Fans so sehnsüchtig erwartet worden wie das von Oasis. 1991 gegründet, wurde die Band mit Songs wie „Wonderwall“ zur Speerspitze der Britpop-Welle in den Neunzigerjahren. Und die Working-Class-Brüder aus Manchester zum ikonischsten Komponisten-Duo seit Paul McCartney und John Lennon. Allerdings mit einer noch heftigeren Endphase: 2009 löste sich die Band auf, nachdem sich die seit jeher als Streithähne bekannten Gallagher-Brüder endgültig lautstark überworfen hatten und Noel die Band während der Tour verlassen hatte.

Doch nach 15 Jahren mit fortwährenden Vorwürfen und Beleidigungen über die Medien und sozialen Netzwerke versöhnten sie sich wieder, der sich stets noch steigernden Oasis-Nachfrage zuliebe. So kam es 2025 zur bereits am ersten Tag ausverkauften Reunion-Tour „Don’t Look Back in Anger“ mit mehr als 40 Stationen in den USA, Asien, Australien und England.

Vergangene Woche lief der gleichnamige Dokumentarfilm über die Tour, der bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere hatte, in den Kinos. Allerdings nur fünf Tage lang, die weitere Verwertung übernimmt in Kürze Disney+.

Die Registrierungsfrist für Tickets endet am 17. September

Umso heftiger wurde über die Fortsetzung der Tour auch im bisher ausgesparten Festland-Europa spekuliert. Die britische Zeitung Sun schrieb schon im Juli von 23 geplanten Auftritte, darunter auch München. Bestätigt sind nun 38 Live-Shows, beginnend am 21. Mai mit fünf Terminen in Glasgow, vor elf Homecoming-Konzerten in Manchester. Direkt danach starten die Auslandstermine am 2. und 3. Juli in München – als einzige Oasis-Konzerte in Deutschland. Danach folgen unter anderem Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom und Las Vegas. Als „Special Guest“ werde Richard Ashcroft auftreten, hieß es.

Um an Tickets zu kommen, muss man sich auf der Homepage der Band registrieren, „um die Chance auf einen individuellen Code für den Zugang zum Ticketverkauf zu erhalten“, wie es dort heißt. Die Frist läuft bis Donnerstag, 17. September, 17 Uhr. Laut dem Veranstalter Live Nation findet der Ticketverkauf in Deutschland dann am Freitag, 25. September, am Samstag, 26. September, und am Sonntag, 27. September, statt. Dafür muss man zusätzlich bei Ticketmaster.de registriert sein. An jedem dieser Tage gebe es drei Verkaufszeitfenster. Weiter heißt es: „Die Fans werden direkt darüber informiert, auf welches der Verkaufszeitfenster sie zugreifen können und zu welcher Uhrzeit. Das Registrierungsverfahren ist die einzige öffentlich zugängliche Möglichkeit, Tickets für Oasis Live ’27 zu kaufen.“