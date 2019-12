Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Samstag auf dem Platz hinter dem McDonald's an der Nymphenburger Straße einen 48-jährigen Mann und seine 47 Jahre alte Begleiterin in einen Streit verwickelt, geschlagen und versucht, sie zu berauben. Die Polizei teilte am Dienstag mit, etwa sechs Personen hätten die beiden gegen 18.30 Uhr zunächst nach Zigaretten gefragt. Als der 48-Jährige der Bitte nur zögerlich nachkam, kam es zum Streit. Der Mann wurde zu Boden gerissen, geschlagen und getreten. Er verlor vier Schneidezähne. Als seine Begleiterin ihm helfen wollte, wurde auch sie angegriffen, die Jugendlichen versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Polizei konnte zwei 15-Jährige festnehmen, die bereits durch zahlreiche Straftaten bekannt sind. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.