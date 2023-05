Der Nymphenburger Sommer ist eröffnet: Im Hubertussaal spielt das furiose Trio Zimbalist Beethoven und Dvořák - nur ab und an fehlt der Geist des Miteinanders.

Von Harald Eggebrecht

Wer die Pracht und Herrlichkeit der Kombination Klavier, Violine und Violoncello in ihrer ganzen Fülle an gloriosen Themeneinfällen und deren souveräner Verarbeitung erleben will, dazu Scherzofeuer und blühende Schönheit des langsamen Satzes ebenso wie finalen Triumph, der wird bei Ludwig van Beethovens großem B-Dur-Trio op. 97, dem "Erzherzogtrio", wahrlich reich bedacht.