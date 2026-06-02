Das Attraktivste an gut programmierten Kammmermusikfestivals ist die Vielfalt möglicher Musikgenres: Streichquartette, Liederabende, Solorecitals, diverse Ensembles. Der „Nymphenburger Sommer“ hat bisher in seinen 21 Ausgaben diesen Anspruch bestens erfüllt. Berühmte Meisterspieler tragen ebenso zur gelungenen Mischung bei wie vielversprechende Talente und tolle Jungstars. Dass das Festival in diesem Juni noch einmal in der Allerheiligen Hofkirche präsentiert wird, hat den Vorzug der guten Erreichbarkeit. Trotzdem werden sich die Fans schon auf 2027 freuen, wenn es zurück in den angestammten, dann fertig restaurierten Hubertussaal in Schloss Nymphenburg gehen wird.

Die ganze Reihe umfasst insgesamt zehn Konzerte zwischen 9. Juni und 1. Juli: Es beginnt das längst unter den besten seiner Zunft etablierte Barbican Quartet, das 2022 den ARD-Wettbewerb gewonnen hat und schon an der Londoner Royal Academy of Music unterrichtet. Zu Ehren des 100-jährigen György Kurtàg erklingt sein „Officium breve“, danach Wolfgang Amadé Mozarts KV 575, das leidenschaftliche „Poem“ der großen Rebecca Clarke von 1926 und zum Schluss das ingeniöse Opus 13 des 18-jährigen Felix Mendelssohn.

Anna Lucia Richter, überall gefeierte Mezzosopranistin, und ihr Klavierpartner Ammiel Bushakewitz werden Lieder und Gesänge von Mendelssohn, Franz Schubert, Gustav Mahler und Johannes Brahms darbieten (11. Juni). Gespannt darf man auf die 25-jährige Hanna Schwalbe sein. Die Hamburger Pianistin wird an Werken von Franz Schubert, zwei Études d’execution transcendente von Franz Liszt und an Maurice Ravels „Gaspar de la Nuit“ zeigen, weshalb sie als großes Talent gepriesen wird (13. Juni).

Andere Klangwelten tun sich auf, wenn die vielfach ausgezeichnete Cellistin Simone Drescher und ihr renommierter Klavierpartner Amadeus Wiesensee, der neben Caspar Seemann auch künstlerischer Leiter dieses Kammermusikfestivals ist, den Bogen von Bohuslav Martinůs Variationen über ein slowakisches Thema, zwei Cellosolostücken des lettischen Komponisten Pēteris Vasks, Max Bruchs „Kol Nidrei“ und Olli Mustonens Sonate und Klavier spannen. Mit einem Klaviersolostück des Portugiesen Frederic Mompou, Ludwig van Beethovens Cellosonate op. 69 und Pau Casals’ „El cant dels ocellis“ schließt dieses wahrhaft ganz Europa umfassende Recital, von Zugaben gar nicht zu reden. (16. Juni).

Das Barbican Quartet hat 2022 den ARD-Wettbewerb gewonnen. Andrej Grilc

Die einzigartige Geigerin Arabella Steinbacher wird mit dem in Brüssel preisgekrönten Cellisten Yibai Chen und der Münchner Pianistin Vivien Walser Klaviertrios von Mozart, Brahms und Robert Schumann spielen (17. Juni), während das welterfahrene Fauré Quartett neben für Klavierquartett arrangierten Liedern von Ganbriel Fauré zwei Klassiker für diese Besetzung bieten wird: Antonin Dvořáks D-Dur Klavierquartett op.23 und Brahms’ op. 26. (21. Juni)

Auch der Sonatenabend für Violine und Klavier mit der exzellenten Geigerin Viviane Hagner und dem bekannten österreichischen Pianisten Till Fellner bietet Klassiker: Beethovens Sonate op.12, 3, Schuberts g-moll-Sonatine und Brahms’ G-Dur Sonate op. 78. Ungewöhnlich und sehr selten zu hören ist aber die Violinfassung der Schubert’schen „Arpeggione“-Sonate, die einst der Verleger Anton Diabelli angefertigt hat (23. Juni).

Ein neuer Name auf dem Tableau herausragender Pianisten lautet Ilya Shmukler. Shmukler hat den Géza Anda Wettbewerb 2024 mit Glanz gewonnen und tourt durch die Welt. In München spielt er Werke von Beethoven und Frédéric Chopin, zwischendrin drei Mazurkas vom Zeitgenossen Thomas Adès. (26. Juni). Während der Konzertmeister der Beliner Philharmoniker, Noah Bendix-Balgley, und der Pianist Benjamin Hochman Josef Suks Vier Stücke, Beethovens op. 96, Schuberts g-Moll-Sonatine und Maurice Ravels Sonate mit dem raffinierten Blues spielen werden (28. Juni), schließt das in Genf preisgekrönte junge französische Quatuor Elmire mit Joseph Haydn, Ravel und Beethoven diesen vielversprechenden Nymphenburger Sommer am 1. Juli ab. Beginn jeweils 19.30 Uhr.