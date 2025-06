Hochklassige Kammermusik im Hubertussaal, ein Pausengetränk auf der Brücke über den vorbeilaufenden Nebenarm des Schlosskanals – der Nymphenburger Sommer ist eine beliebte Konzertreihe. Gewiss, das Gefühl einer musikalischen Landpartie innerhalb der Großstadt geht verloren, nun, da der Hubertussaal renovierungsbedingt nicht zur Verfügung steht und der Nymphenburger Sommer für dieses und auch für das kommende Jahr in die Allerheiligen-Hofkirche einzieht. Ein würdiges und akustisch sogar besseres Ausweichquartier ist das allemal. 13 Konzerte stehen auf dem diesjährigen Programm. Und gleich der Auftakt ist ein Ausrufezeichen. Kein lautes. Sondern ein würdiges! Ein Liederabend mit dem Tenor Christoph Prégardien und dem jungen Pianisten Amadeus Wiesensee.

Auf gewisse Weise ist das, was Prégardien darbietet, die Idealform von Liedgesang. Dann, wenn man das Lied als Gattung begreift, die ihre Kraft nicht aus groß vibrierendem Gestus schöpft, sondern aus einer Intimität, in der musikalischer Effekt und textliche Aussage einander gleichwertig begegnen.

Prégardien und Wiesensee gestalten ihr Programm überwiegend mit Liedern aus Schuberts „Schwanengesang“. Nicht in der etablierten Reihenfolge, bei der Schuberts Verleger nach dem Tod des Komponisten seine Finger im Spiel hatte, sondern nach eigener Anordnung. Besonders die Umgruppierung der sechs Heinrich-Heine-Lieder am Ende erzeugt dabei eine ungemein starke Wirkung von dunkler, tief gründender Musik, die ihre Intensität aus der klanglichen Reduktion schöpft – und der Prägnanz, die gerade dadurch entsteht. Prégardien braucht dafür keine überdeutliche Deklamation, keine gestischen und mimischen Anstrengungen, sondern nicht mehr und nicht weniger als seine fassliche Liniengestaltung, seinen dezidierten, ungekünstelten Textvortrag. Das ist eine wundervolle, unprätentiöse Erzählhaltung.

Wiesensees Begleitung passt dazu hervorragend. Er wählt in fast allen Liedern eine diskrete Herangehensweise an den Klavierpart, folgt der Singstimme aufmerksam in den Aussagedetails – und nimmt ganz klar eine dem Gesang dienende Position ein. Wiesensees Begleitung ist Begleitung, weniger ein markant emanzipierter Instrumentalpart. Das gilt für die Schwanengesangslieder ebenso wie für die eingestreuten weiteren Schubert-Lieder („Im Walde“ und „Daß sie hier gewesen!“) und für die französischsprachige Gruppe mit Duparc-Liedern.

