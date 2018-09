13. September 2018, 22:17 Uhr Nymphenburg Schöne neue Arbeitswelt

Allmählich schließen sich die letzten Lücken entlang der Bahnachse: Bei der Laimer Unterführung ist jetzt Richtfest für den Bürokomplex MY.O gefeiert worden

Von Alfred Dürr, Nymphenburg

München veränderte sich in den vergangenen zwanzig Jahren besonders stark auf den Grundstücken entlang der Bahngleise zwischen Hauptbahnhof, Laim und Pasing. Vor allem der Wegzug des Containerbahnhofs löste einen enormen Bauboom aus. Bürokomplexe und Wohnanlagen entstanden zum Beispiel im Arnulfpark oder zwischen dem Hirschgarten und der Friedenheimer Brücke. Inzwischen gibt es kaum noch Platz für weitere Immobilien. Für einen der letzten großen neuen Bürobauten entlang der Bahnachse wurde jetzt Richtfest gefeiert.

Im Bereich der Laimer Unterführung, zwischen Wotanstraße und Winfriedstraße sowie dem Christoph-Rapparini-Bogen, ist der mächtige Komplex also im Rohbau fertig. Vor zweieinhalb Jahren hatte das Münchner Büro Maier Neuberger Architekten den Wettbewerb für dieses Vorhaben des Unternehmens CA Immo gewonnen. Man habe keinen sperrigen Riegel auf das Gelände entlang der Gleise setzen wollen, erläutert Architekt Robert Neuberger das Entwurfskonzept. Er spricht von einem gegliederten Ensemble mit unterschiedlichen Geschosshöhen und Grundrissen, das sich gut in die Umgebung fügt.

Das Projekt mit dem Namen "MY.O" (das heißt "My Office") besteht aus einem markanten Kopfbau an der Wotanstraße, an den sich drei fünf- bis siebengeschossige Bauteile in Reihe anfügen. Außerdem gehört zu dem Ensemble ein etwas zurückgesetztes Solitärgebäude.

Ungewöhnlich sind die schlanken, bogenförmigen Fenster in den unteren und oberen Geschossen. Die Bögen erstrecken sich teils über zwei Etagen. Außerdem soll die Fassade einen dunkelgrünen Anstrich bekommen. Für Bürgermeister Josef Schmid (CSU) stellt das eine moderne Interpretation der für München typischen Bürklein-Architektur dar, wie man sie etwa aus der Maximilianstraße kennt. Auch "selbstbewusste historische Fabrikgebäude" kommen ihm in den Sinn, wenn er das Erscheinungsbild des Neubaus beschreibt.

Ansprechende Architektur sei gerade auch für Bürogebäude wichtig, sagt Schmid. "Außerdem spielen Lage, Raumkonzepte, Atmosphäre und Design eine zentrale Rolle für die Unternehmen, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Die Einhaltung strenger Nachhaltigkeitskriterien mit E-Ladestationen, Radlabstellplätzen und öffentlichen Verkehrsmitteln in der Nähe ist bei solchen Neubauprojekten fast schon selbstverständlich. Mit den teils loftartigen, großzügigen Raumfolgen trägt das Gebäude laut CA Immo den sich drastisch verändernden Anforderungen moderner Büro- und Arbeitskonzepte Rechnung.

Ende 2019 soll der Komplex fertig sein. Ursprünglich hätte es schnell gehen sollen, sagt der Projektchef der CA Immo, Ralf Schneider. Denn zunächst war das Grundstück als Baustellenfläche für den Neubau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke vorgesehen. Schließlich entschied sich die Bahn für ein anderes Areal.