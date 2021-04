Von Mira Brünner, Nymphenburg

In einem großen, gelben Gartenhaus in der Nähe von Schloss Nymphenburg ist eine alte Münchner Besonderheit zu finden, bescheiden und ein bisschen versteckt: die Benediktinerinnenabtei Venio. An diesem Nachmittag wirkt das Gartenhaus wie ausgestorben. Abgesehen von Schwester Francesca, die eine der weißen Türen zu einem Besprechungsraum öffnet. Im Januar erst ist sie zur Äbtissin gewählt worden und aus der Prager Niederlassung der Abtei Venio in die Zentrale nach München gezogen.