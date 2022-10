Drei Bauarbeiter geraten am Samstagmorgen in Streit, einer der Männer wird dabei lebensgefährlich verletzt. Dabei wollten sie eigentlich nur frühstücken.

Bei einem Streit zwischen Bauarbeitern sind am Samstagmorgen in Nymphenburg zwei Männer schwer verletzt worden. Eines der Opfer befand sich am Vormittag noch in Lebensgefahr. Laut Polizei waren fünf Arbeiter auf dem Weg zu einer Baustelle und kauften in einem Supermarkt für ihr Frühstück ein.

Anschließend seien drei Personen aus der Gruppe auf der Rosa-Bavarese-Straße in Streit geraten. Einer der drei Männer habe ein Messer gezogen und damit zwei seiner Kollegen verletzt. Der schwerstverletzte Mann sei anschließend in einem Krankenhaus notoperiert worden. Laut Polizei sei der mutmaßliche Täter wenig später festgenommen worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.